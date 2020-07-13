İrem Sak takıntılı hayranından şikayetçi oldu

Ünlü oyuncu İrem Sak, kendisine mesajlar çeken hayranı için uzaklaştırma aldırdı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından sürekli kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla K.Ö. adlı hayranından şikayetçi oldu ve korunma talep etti.

Sak, yaklaşık bir yıldır bugüne kadar hiç tanımadığı K.Ö'nün Instagram hesabına mesajlar gönderdiğini söyledi:

"BANA MESAJLAR ATIYOR"

“Bana ‘Özür dilerim, seni seviyorum, seni sevmemeliydim’ şeklinde mesajlar gönderdi. Yine geçen ay cep telefonuma ‘Günaydın’ diye mesaj attı. Ben de tanımadığım için numarayı engelledim. En son geçen ay akşam saatlerinde evime çiçek gönderdi. Beni ısrarlı bir şekilde rahatsız eden, cep telefonumu ve ev adresimi benden habersiz şekilde bularak huzursuz etmekte olan K.Ö. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim.”

UZAKLAŞTIRILDI

Talebi haklı bulan mahkeme, Ö.’nün 2 ay süreyle Sak’a yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme Ö.’nun tedbir kararına uymadığı takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına da karar verdi.