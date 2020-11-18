İrem Sak: Verdiğim sözü tutamadım

Her yere scooter ile giden İrem Sak, yine kask takmadı.

Ünlü oyuncu İrem Sak, trafiğe çözüm için aldığı ve sıkça kullandığı scooter ile her zaman olduğu gibi yine Nişantaşı'nda görüntülendi.

"AMAN AĞABEYİM GÖRMESİN"

Daha önceki bir röportajında “Ağabeyime söz verdim, kasksız trafiğe çıkmayacağım.” diyen İrem Sak, sözünü tutamadı.

Yine kasksız trafiğe çıkan ünlü oyuncu, muhabirlerin ağabeyine verdiği sözü hatırlatması üzerine gülerek “Evet yine takamadım, ağabeyim bu kez görmesin.” dedi.