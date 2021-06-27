İrfan Can Kahveci’den dikkat çeken paylaşım

Çeşme’de eşi ve futbolcu arkadaşlarıyla tatil yapan İrfan Can Kahveci, spor sonrası yaptığı paylaşımına "Sert çalış güçlü sev" notunu düştü. Kahveci’nin paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Geçtiğimiz mart ayında Gözde Doyran ile hayatını birleştiren Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Türkiye’nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na veda etmesiyle soluğu Çeşme’de aldı.

Eşi ile birlikte Kahveci’ye aynı takımda top koşturan Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa da eşlik ederken, transferiyle büyük ses getiren futbolcu yeni sezon hazırlıklarına da başladı.

"SERT ÇALIŞ GÜÇLÜ SEV"

Kaldığı otelin spor salonunda günlük çalışmalarını yürüten futbolcuyu, Gözde Kahveci de yalnız bırakmıyor.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Kahveci çifti, binlerce beğeni aldı.

Spor sonrası çekildiği belirtilen kareye "Sert çalış güçlü sev" notunu düşen çift için yüzlerce de yorum yapıldı.