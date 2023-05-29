Irina Shayk, arşiv elbisesi giydi Dünyaca ünlü manken Irina Shayk, Versace'nin eski bir elbisesini giyip kamera karşısına geçti.

ensonhaber.com

Son dönemde Formula 1 ve Cannes Film Festivali gibi etkinliklerde giydiği cesur kıyafetlerle adından söz ettiren ünlü model Irına Shayk, 1997'de hayatını kaybeden modacı Gianni Versace'nin tasarladığı eski bir elbise ile kamera karşısına geçti.

Saten ve tülden yapılmış elbisesiyle verdiği pozu paylaşan ünlü ismin tarzına beğeni yağdı. Model, kısa sürede 213 bin beğeniye ulaştı.

Arşivden çıktı

Irına Shayk, "Arşivi açtığınız ve hayalimi gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim." diyerek, 1997'de hayatını kaybeden tasarımcı Gianni Versace'nin kardeşi Donatella'ya teşekkür etti.