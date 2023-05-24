Irina Shayk Cannes'da Model Irina Shayk, Cannes'a bu sefer iç çamaşırlarıyla geldi.

ensonhaber.com

Bir dönem Victoria's Secret meleklerinden biri olarak podyumda yürüyen Rus model Irina Shayk Cannes Film Festivali'ne gitti.

Muhteşem fiziğiyle podyumların aranan ismi olan Irina Shayk, Cannes için de oldukça cesurdu.

Şeffaf Irina

Irina, şeffaf bir elbisenin altına özel tasarım bir iç çamaşırı giydi. Shayk tarzını ise gösterişli takıları, gözlüğü ve çizmeleriyle tamamladı.

37 yaşındaki bir çocuk annesi model, kariyerinin başındayken kendisine yeterince zayıf olmadığının söylendiğini, buna rağmen rejim yapmayı reddettiğini açıklamıştı.