Irına Shayk Coachella Festivali'ne katıldı Dünyaca ünlü Irına Shayk, Coachella Festivali'ne sütyensiz tarzıyla damga vurdu.

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Dünyaca ünlü Coachella Festivali bu sene de tüm hızıyla sürüyor. Festivale katılan ünlüler tarzlarıyla yine kendilerinden söz ettiriyor.

Son olarak Hollywood’un en popüler ve çapkın oyuncularından biri olan Leonardo DiCaprio ile görüntülenen Rus manken Irina Shayk tarzıyla dikkat çekti.

Sütyensiz katıldı

Coachella Festivali’ne siyah transparan elbisesiyle gelen Rus model sütyen giymeyi tercih etmedi.

Sütyensiz tarzıyla festivale damga vuran Irına Shayk pozlarında sosyal medyadan paylaştı. Festival alanında bir bakanın bir daha baktığı modele beğeni yağdı.

Yıllara meydan okuyan güzelin güzellik sırrı da merak edildi. Irına Shayk'ın sırrı düzenli spor ve doğru beslenme.