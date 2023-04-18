Irına Shayk Coachella Festivali'ne katıldı
ensonhaber.com

Dünyaca ünlü Coachella Festivali bu sene de tüm hızıyla sürüyor. Festivale katılan ünlüler tarzlarıyla yine kendilerinden söz ettiriyor.

Son olarak Hollywood’un en popüler ve çapkın oyuncularından biri olan Leonardo DiCaprio ile görüntülenen Rus manken tarzıyla dikkat çekti.

Irına Shayk Coachella Festivali'ne katıldı

Sütyensiz katıldı

Coachella Festivali’ne siyah transparan elbisesiyle gelen Rus sütyen giymeyi tercih etmedi.

Irına Shayk Coachella Festivali'ne katıldı

Sütyensiz tarzıyla festivale damga vuran Irına Shayk pozlarında sosyal medyadan paylaştı. alanında bir bakanın bir daha baktığı modele beğeni yağdı.

Irına Shayk Coachella Festivali'ne katıldı

Yıllara meydan okuyan güzelin güzellik sırrı da merak edildi. Irına Shayk'ın sırrı düzenli spor ve doğru beslenme.

Irına Shayk Coachella Festivali'ne katıldı
Irına Shayk Coachella Festivali'ne katıldı