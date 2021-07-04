Marmaris'te bir eğlence merkezinin açılışında sahne almak üzere anlaşmaya varan şarkıcı Irmak Arıcı konsere çıkmadı. Hayranlarından tepki toplayan Arıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 aydır kapalı olan eğlence mekanlarının kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında yayımlanan yeni genelge ile açılmasının ardından işletmeciler, ünlüler ile konser düzenleme planları yapmaya başladı.

IRMAK ARICI SAHNEYE ÇIKMADI

Marmaris ilçesindeki Barlar Sokağı’ndaki bir mekan dün açılış için ünlü şarkıcı Irmak Arıcı ile anlaştı. Ancak, iddiaya göre tüm hazırlıkları tamamlanan ve konser için geri sayım yapılan mekanda Arıcı sahneye çıkmadı. Mekanı dolduran ünlü şarkıcının hayranları duruma isyan ederken, işletme sahibi Kamil Issı’da Arıcı’ya tepki gösterdi. Arıcı’nın hayranları işletmenin sosyal medya hesaplarını tepkilerini gösterir mesaj yağmuruna tuttu.

EĞLENCE MEKANI SAHİBİ: KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Eğlence mekanı işletmecisi Kamil Issı mesajlaşmaların ekran görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaşarak, şarkıcının ve asistanının uçak biletini aldığını, konaklamak istediği otelin de ayarlandığını ancak şarkıcının sahne almamasından dolayı mağdur olduğunu belirtti.

Konuyu yargıya taşıyacaklarını kaydeden Issı, "Bin 300 kişi Irmak Arıcı konseri için geldi. Ancak hanımefendi konsere hiç bir sebep belirtmeden gelmedi. Hem işletme olarak hem de şahsımın prestiji açısından zor durumda kaldım. Zarar ettik. Konuyu yargıya taşıyacağız" dedi.

Irmak Arıcı Marmaris konserine çıkmadı VİDEO

IRMAK ARICI SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Şarkıcı Irmak Arıcı sosyal medya hesabı üzerinden konsere çıkmama sebebi ile ilgili bir video yayınlayıp açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"OLAYLAR BİLDİĞİNİZ GİBİ DEĞİL"

"Marmaris konserimiz için İstanbul’dan Dalaman Havalimanı’na indik. Marmaris’teki hayranlarımızla, sevenlerimizle buluşmak için, Dalaman’a gelmek için 5 saat boyunca İstanbul’da havalimanında bekledik. Konsere gelmeyecek bir insanın sanıyorum ki Dalaman Havalimanı’nda bir işi yoktur. Kesinlikle bu iddiaları kabul etmiyorum. İşin aslını çok kısa zamanda her birimiz göreceğiz. Sizlerle elimde olan videolardan sadece bir tanesini paylaşacağım.





"SUÇ ORGANİZATÖR VE MEKAN SAHİBİNİN"

Dalaman Havalimanı’na indikten sonra ne yazık ki henüz daha araba kullanmayı yeni öğrenen şoför olmayan çok efendi bir arkadaşı gönderdiler. Kendisinin kesinlikle bir suçu yok. Suç organizatör ve mekan sahibinindir. Gerekli işlemleri avukatım aracılığı ile yapacağım. Bu güne kadar beni hiç böyle görmediniz. Bu saatten sonra da inşallah göremeyeceksiniz. Marmaris’teki hayranlarımdan çok çok özür diliyorum.

"BÜTÜN HAYRANLARIMA ÖZEL BİR KONSER YAPACAĞIMA ŞEREF SÖZÜ VERİYORUM"

Her birinin ayaklarına sağlık. Belki orada sizlerle buluşamadım. Çünkü hiç enerjim yoktu beni asla böyle görmenizi istemedim. Marmaris biletini DM yoluyla yada bizlere mail yoluyla paylaşan bütün hayranlarıma özel bir konser yapacağıma şeref sözü veriyorum"





































































