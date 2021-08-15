Irmak Arıcı, sahneden indirildi

Trafikteki tükürük olayı ile gündeme gelen şarkıcı Irmak Arıcı, dün gece sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelenlerden tepki gördü. Arıcı’nın sahneden zorla indirildiği belirtildi.

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden bir sürücüyle tartışmış, aracından inip sürücünün yanına giden Arıcı "Senin gibi adamların yüzüne nasıl tükürüyorum bak" diyerek yüzüne tükürmüştü.

Tükürdükten sonra da hırsını alamayan şarkıcı, "Hoşça kal Allah'ın eziği, defol. Adam ol" diye bağırmaya devam etmişti.

Neye uğradığını şaşıran sürücü ise "Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyerek Arıcı’nın görüntülerini kayda almıştı.

YENİ SKANDAL: SAHNEDE DAKİKALARCA ŞARKI SÖYLEMEDEN DURDU

Trafikteki tepki çeken tavırlarının ardından Irmak Arıcı’nın adı yeni bir skandala daha karıştı.

Dün gece Sakarya’nın Karasu ilçesindeki bir mekanda sahne alan şarkıcı, dakikalarca hareketsiz durdu.

Kendisini kaybeden Arıcı'yı dinlemeye gelenler de, bu hallerine veremedi.

Irmak Arıcı, sahnede hareketsiz kaldı VİDEO

“GÖZÜNÜ AÇ GÖZÜNÜ”

Şarkı söylemek yerine ayakta duran şarkıcının hayranlarından bazıları, “Gözünü aç gözünü, Allah belanı versin”, “Rezalet”, “Kız tepki bile vermiyor”, “Pek iyi değil, bir şeyler içmiş galiba” diyerek, tepki gösterdi.

Arıcı, daha sonra sahneden zorla indirildi.

Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü VİDEO