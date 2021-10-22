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    Irmak Ünal, Bali'ye yerleşti

    Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçen Irmak Ünal, radikal bir karar aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 09:31
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    Irmak Ünal, Bali'ye yerleşti

    Usta oyuncu Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldı.

    Çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017 yılında boşanan Ünal, eylül sonunda Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya uçmuştu.

    "ENDONEZYA'YA GİTTİ"

    Tatil için Bali'ye uçtuğu düşünülen Ünal'ın amacının başka olduğu öğrenildi. Artık Bali'de yaşamaya başlayan güzel oyuncu,  "Tek amacım kızım Kayla (10) ve oğlum Vadi'nin (7) daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum." dedi.

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    Irmak Ünal, Bali ye yerleşti #2

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