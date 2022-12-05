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- Irmak Ünal: Hayatın anlamını düşünüyorum
Irmak Ünal: Hayatın anlamını düşünüyorum
Instagram'ı aktif kullanan Irmak Ünal, Bali'den yeni bikinili fotoğraflar paylaştı.
- Haber Merkezi
- 05.12.2022 - 07:27
- Güncelleme : 05.12.2022 - 07:34
Usta oyuncu Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu’ndan kızı Irmak Ünal sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Çocuklarını alıp Endonezya'nın Bali adasına taşınan Irmak Ünal, sık sık sosyal medyadan paylaştığı bikinini pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
"Hayatın anlamını düşünüyorum"
Ünal, dün verdiği bikinili Instagram pozlarının altına; "Hayatın anlamını düşünüyorum" yazdı.
Irmak Ünal'ın fotoğraflarına yüzlerce beğeni ve yorum yağdı.