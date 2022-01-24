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    Irmak Ünal'dan Cihan Ünal paylaşımı

    Artık Bali'de yaşayan Irmak Ünal, babası Cihan Ünal'ın doğum günü için paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 07:32
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 07:33
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    Irmak Ünal'dan Cihan Ünal paylaşımı

    Türkıye'deki yaşantısını geride bırakıp çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, babası Cihan Ünal'ın doğum gününü sosyal medyada kutladı.

    "İYİ Kİ DOĞDUN"

    76 yaşına giren babası Cihan Ünal bir pozunu paylaşan Irmak Ünal, "İyi ki doğdun babacağım" notuyla usta oyuncuya mesaj gönderdi.

    Irmak Ünal'ın duygulandıran paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

    Irmak Ünal dan Cihan Ünal paylaşımı #1

    Irmak Ünal dan Cihan Ünal paylaşımı #2


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