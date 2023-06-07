Irmak Ünal'ın acı günü Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal'ın üvey babası Erol Tarhan hayatını kaybetti.

ensonhaber.com

Emre Karabacak ile 2010-2017 yılları arasında evli kalan Irmak Ünal, boşandıktan sonra çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021'de Bali'ye taşınmıştı.

Ünlü oyuncu, "Tek amacım Kayla ve Vadi'nin daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum." açıklamasını yapmıştı.

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın; eski eşi Sabiş Kuzuoğlu'yla (1970–1978) evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, yeni hayatından kesitleri paylaştığı sosyal medya hesabından bu sefer acı bir haber yayınladı. Ünal yaptığı son paylaşımlarla, üvey babası Erol Tarhan'ın vefat ettiğini duyurdu.

"Örnek olmalı bizim ilişkimiz"

Erol Tarhan ile çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğraf karesini Instagram hesabından yayınlayan Ünal, paylaşımın altına, ''Size iyi bir üvey baba olmanın değerinden bahsetmek istiyorum. Saatler önce, 3 yaşımdan beri hayatımda olan, çok sevdiğim üvey babamı kaybettiğimi öğrendim. Neler hissettim bir bilseniz… Bilin de istiyorum. Çünkü örnek olmalı bizim ilişkimiz. Kan bağının ötesinde bir bağ ve sevgi. Sevginin değeri… Bir üvey babanın, bir çocuğun hayatına bu kadar güzel bir dokunuş yapmış olması üvey babalığın değerini hatırlatmalı herkese… Onun kadar hayata bağlı ve pozitif bir insan görmedim ve bana verdiği en önemli derslerden biri hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer, çok güzel bir yolculuk olduğudur. Belki de bu yüzden asil bir savaşçı gibi gücünün son damlasına kadar tutundu bu hayata. Ama yorgun bedeni bu sabah yeni bir aleme gitmeyi kabullendi ve en çok sevdiği bizlere veda etti. Çok iyi bir üvey babam vardı benim.'' notunu düştü.

Üvey babasına duygusal bir paylaşımla veda eden Ünal, paylaşımının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"En büyük hayranımdı"

"Hep sevgiyle, saygıyla baktı gözlerime. En büyük hayranımdı. Tiyatroda en güzel kıyafetlerini giyer, ilk sırada beni izlerdi, zevkle takdirle. Başarılarımı da, başarısızlıklarımı da en güzel şekilde kabullenip bana destek oldu. Annemi çok ama çok sevdi ve bana sevgi ile ilgili, kadın erkek ilişkisi ile ilgili çok güzel nasihatlerde bulundu. Çocuklarıma olan aşkı zaten dillere destandı. İki doğumumda da Miami'de yanı başımdaydı. Gözleri yaşlı bebeklerimi ilk kucağına alanlardan biri yine Erol babaydı. En yaramaz yaşlarımı da çekti, ergenliğimin doruklarında en huysuz halime de katlandı… En güzel yerleri de gezdik, en sıkıntılı günleri de paylaştık ama bir şey hiç değişmedi. O benden hiç vazgeçmedi. Sizin olmayan bir çocuğu sevmek, onunla gülmek, onunla ağlamak… Onunla iyi kötü günde bu hayat yolculuğunu paylaşmak ne kıymetli bir bilseniz. Herkesin önünde ona teşekkür etmek istiyorum. En yalnız hissedeceğim günlerimde saatlerce telefonda benim ağlamalarımı dinlemiş beni sakinleştirmiştir. Sevgi dolu ve anlayışlı bir eş olduğu için, huzurlu bir evde büyüme şansına sahip olmamın sebebi de Erol Tarhan'dır. Kavga, gürültü olmadan kendi içimizde çözdük hep meseleleri. Güzel bir aileyiz biz. Ve seni hep özleyeceğiz ama yaşatacağız da… Dünya görüşün, hayat dersi hikayelerin ve kahkahalarınla… ''Ölüm var madem, yemeli Badem'' Erol Tarhan.

Irmak Ünal, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımına ise ''Bu dünyadan bir Erol Tarhan geçti. Işıklı yolun açık olsun babacığım. Her şey için, en çok bana babalık ettiğin için teşekkür ederim. Çok kıymetlisin. Seni seviyorum.'' ifadelerini kullandı.