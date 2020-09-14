İş adamı ile evlenen Seren Fosforluoğlu kimdir? Seren Fosforluoğlu ve babası Erol Fosforluoğlu'nun hayatı...

İş adamı ile evlenen Seren Fosforluoğlu kimdir? Seren Fosforluoğlu ve babası Erol Fosforluoğlu'nun hayatı...

Geçtiğimiz yıl vefat eden usta oyuncu Erol Fosforluoğlu'nun kızı Seren Fosforluoğlu, iş adamı sevgilisi Kaan Önal ile evlendi. Peki, Erol ve Seren Fosforluoğlu kimdir? Seren Fosforluoğlu'nun hayatı...

Geçen yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu, iş adamı sevgilisi Kaan Önal ile sade bir törenle evlenmesi ile gündeme geldi.

Peki, Seren Fosforoğlu kimdir? Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu rol aldığı yapımlar neler? Rol aldığı yapımlar ve Enis Fosforoğlu ile başladığı sahne hayatında dikkat çeken Seren Fosforoğlu kimdir?

SEREN FOSFORLUOĞLU'NUN KIZI KİMDİR?

Fosforoğlu'nun nikah şahitliğini Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak yaptı.Selen Görgüzel Alkan, Billur Kalkavan ve birçok ünlü isim, çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı. Nikahtan kareler sosyal medyada paylaşıldı. Nil adında bir kızı olan Seren Fosforoğlu ise mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Bugünden itibaren yeni bir hayat başlıyor. Aşkla... Bu güzel günümde yanımda olan dostlarıma, teşekkür ederim. Şu hayatta en güzel şey insan biriktirmiş olabilmek. Ben de bunu başarmışım. Mutluluğu paylaşmak temiz yürek ister.





"ANNELİĞİMLE BENİ SEVEN, ÖZEL BİRİ VAR HAYATIMDA"

Ne mutlu bana güzel insanlarla çevrili hayatım. Benim ayrılmaz parçam kızımla beni kucaklayan, anneliğimle beni seven aşkla bağlı olduğum özel biri var artık hayatımda. Sırtımı yaslayacağım, 'İyi ki var' diyeceğim. Hoş geldin yeni hayatım. Huzurla..."

"EN GÜZEL PAZAR GÜNÜM"

44 yaşındaki Fosforoğlu, bu karesini ise "En güzel pazar günüm" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Takipçileri çiftin paylaşımlarına beğeni ve "Tebrikler" yorumu yağdırdı.

Seren Fosforoğlu kaç yaşında? Enis Fosforoğlu kimdir? Seren Fosforoğlu'nun rol aldığı yapımlar nelerdir? Enis Fosforoğlu'nun rol aldığı yapımlar nelerdir?

SEREN FOSFOROĞLU KİMDİR?

8 Ocak 1976'da Ankara'da doğan Seren Fosforoğlu, babası Enis Fosforoğlu'nun Devlet Tiyatrosundan ayrılıp İstanbul'a gelmesiyle Moda'da yeni atılımlarda bulundu.

Kadıköy Kız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'ne girdi. Buradan mezun olduğu yıl E.F.T.de "Biraz Bakar mısınız Bayan?" adlı oyun ile sahneye çıktı.Ardından televizyon sektöründe çalışmalarda bulundu. "Mutluyüz Ailesi"nde oynadı. Halit Kıvanç'la birlikte Beyaz Güvercin Şarkı Yarışmasını sunarak sunuculuğa da adım attı. Son dönemlerde TGRT'de Spot adlı bir sanat programını hazırlayıp sundu. Bu arada okuduğu turizm bölümünü değerlendirip Kulis adında bir bar işletmeye başladı.

Seren Fosforluoğlu'nun oynadığı tiyatro oyunlarından öne çıkanlar:

Nafile Dünya (Oktay Arayıcı)

Biraz bakar mısınız Bayan? (Vasıf Küçükoruç)

Beyefendiyi Görmek istiyorum

Deli ( Refik Erduran)

Kadın Oyunu

İsmail nasıl Büyüdü? (Enis Fosforoğlu)

Nikah Kağıdı (Ephraim Kishon)

Pantalon

Ağustos Böceği(Alphonse Passo)

Dilsiz Kadınla Evlenenin Güldürüsü (Uyarlayan Enis Fosforoğlu)

Seren Fosforluoğlu'nun oynadığı dizilerden bazıları:

Karşı karşıya

Mutluyüz Ailesi

Kınalı Kar

Köpek

Fırtına

Oğlum İçin

Hayat Güzeldir

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?

Enis Fosforoğlu, 1948 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası oyuncu Renan Fosforoğlu, annesi Mualla Fırat'dır. Babası Renan Fosforoğlu'nun ilk eşi Muazzez Arçay eski sinema sanatçısı, ondan olan oğlu oyuncu Ferdi Merter ile kardeştir.

Enis Fosforoğlu, 1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, 1980 yılında kendi adına Kadıköy'de tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu.Sinema ve dizi filmlerde de oynayan Enis Fosforoğlu, senaryo yazmakta ve yönetmenlik yapmaktaydı.

1968-1972 yılları arasında mankenlik yapmış olan Serda Fosforoğlu ile evli olan sanatçı, eşini kanser yüzünden 1 Kasım 2001 tarihinde kaybetti. Seren (d.1976) ve Eren (d.1980) adında bir oğlu, bir kızı vardır. Kızı Seren Fosforoğlu da tiyatrocudur.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1981 - En iyi yönetmen ödülü

1989 - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Jüri özel ödülü

1999 – Lions, İletişim Ödülü

ENİS FOSFOROĞLU'NUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2014 - Pek Yakında (Enis Fosforoğlu) (Sinema Filmi)

2009 - Bir Bulut Olsam (TV Dizisi)

2008 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Sinema Filmi

)2009 - Arka Sokaklar (4. Sezon ) (TV Dizisi)

2004 - Mavi Kolye (TV Dizisi)

2003 - Keloğlan (Aksakallı Dede) (TV Dizisi)

2003 - Hırçın Menekşe (TV Dizisi)

2001 - Sultan (TV Dizisi)

2001 - Mutluyüz Ailesi (TV Dizisi) (Oyuncu, yönetmen ve senarist)

2000 - Şeytan Sofrası (TV Filmi)

2000 - İmparator (TV Dizisi)

1999 - Şükran Büfe (Coşkun Baba) (TV Dizisi)

1997 - Sevimli Dostlar (TV Filmi)

1989 - Bana Göz Kulak Ol (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1986 - Namus Düşmanı (Sinema Filmi)

1985 - Şaban Pabucu Yarım (Sinema Filmi)

1985 - Ya Ya Ya Şa Şa Şa (Sinema Filmi)

1983 - En Büyük Yumruk (Cemilin Adamı) (Sinema Filmi)

1983 - Aptal Kahraman (Sinema Filmi)

1979 - Ne Olacak Şimdi (Sinema Filmi)

1979 - Dokunmayın Şabanıma (Polis) (Sinema Filmi)

1978 - Çaresiz (Sinema Filmi)1978 - Zor Oyunu Bozar (Sinema Filmi)

1978 - Sultan (Sinema Filmi)

1978 - Seven Unutmaz (Kenan) (Sinema Filmi)

1978 - Batan Güneş (Sinema Filmi)

1977 - Derbeder (Tarık) (Sinema Filmi)

1976 - Hababam Sınıfı Uyanıyor (Sinema Filmi)

1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Sinema Filmi)

1974 - Uyanık Kardeşler (Erkan'ın Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1974 - Sezercik Küçük Mücahit (Kontame Veli) (Sinema Filmi)

1974 - Dertler Benim Olsun (Sinema Filmi)

1974 - Boşver Arkadaş (Ferit'in Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1971 - Mavi Eşarp (Turgut) (Sinema Filmi)

1971 - Asya'nın Tek Atlısı Baybars (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1970 - Zeyno (Davut) (Sinema Filmi)

1970 - Herkesin Sevgilisi (Sinema Filmi)