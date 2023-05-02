Işıl Reçber oyunu kullandı Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber oyunu kullandığını duyurdu.

ensonhaber.com

Türk futbolcunun unutulmaz isimlerinden eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye genel seçimleri için oyunu İngiltere'de kullandı.

Sosyal medyada aktif bir isim olan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Reçber, oy kullanırken poz da verdi.

"Türkiye'm için oy kullandım"

Işıl Reçber paylaşımında ise "Bugün önemli bir gündü! Vatandaşlık görevimi yerine getirip güzel Türkiye'm için oy kullandım. Londra'da biraz erken başlıyor ve 29 Nisan-7 Mayıs arası devam ediyor. Vatanıma, milletime, bizlere hayırlı uğurlu olsun. Her nerede olursak olalım tek bir vatanımız var…" dedi.