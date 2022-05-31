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    Işıl Reçber: Rüştü ile her şeye evet

    Işıl ve Rüştü Reçber çifti, 25. evlilik yıl dönümlerini Londra'da kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 08:03
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 09:11
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    Işıl Reçber: Rüştü ile her şeye evet

    Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden Rüştü-Işıl Reçber, 1997’de nikah masasına oturmuştu. Evlendiklerinde Rüştü 23, Işıl Reçber 18 yaşındaydı. Dün evlilik yıldönümlerini Londra’da kutladılar.

    "Gümüş yılımız"

    Işıl Reçber, “Bu sene bizim gümüş yılımız. 25 yıl oldu. Birlikte büyüdük, aile olduk. Rüştü ile her şeye evet.” dedi.

    "Yine dünyaya gelsem yine Rüştü'yü isterim"

    Işıl Reçber, daha önce verdiği bir röportajda “Rüştü’yü 16-17 yaşımda tanıdım. Bir gün bile pişman olmadım. Yine dünyaya gelsem yine Rüştü’yü ister, onu seçerim. Zaten aksini düşünsem 23 yıl, 7/24 birlikte olamazdık. Gerçi şimdi kızım 19 yaşında. Evlenmek istediğini söylese, şoka girerim.” diye konuştu.

    Işıl Reçber: Rüştü ile her şeye evet #1

    Işıl Reçber: Rüştü ile her şeye evet #2


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