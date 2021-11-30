Euro
14.8749
2.81%
Dolar
13.0706
1.98%
Altın
753.64
2.54%
Borsa
1.808
-0.03%
Bitcoin
753.990
2.36%
BTXN Coin
51.10
-0.79%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Işıltıların değeri 15 milyon TL! Selin Ciğerci'nin dudak uçuklatan takıları

    Lüks hayatıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğraftaki saatinin 4 milyon, tektaşının da 11 milyon TL olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 16:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Işıltıların değeri 15 milyon TL! Selin Ciğerci'nin dudak uçuklatan takıları

    2019 yılında evlendiği Gökhan Çıra ile eylül ayında tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci, lüks harcamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde saçlarını boyatan Ciğerci, yeni imajını göstermek için bir fotoğrafını paylaştı. Ancak fotoğrafta Ciğerci'nin saçlarından çok takıları konuşuldu.

    15 MİLYONLUK TAKI

    Ciğerci'nin kırmızı tasarım saati tam 4 milyon 125 bin TL. Ünlü ismin sıra sıra taktığı tektaşlardan biri ise tamı tamına 11 milyon TL değerinde.

    Işıltıların değeri 15 milyon TL! Selin Ciğerci nin dudak uçuklatan takıları #1

    EVİNİN KİRASI 80 BİN TL

    Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra Beykoz'daki lüks villasını atışa çıkaran Selin Ciğerci, Zincirlikuyu'daki bir rezidansa taşındı. Ciğerci'nin yeni evinin aylık kirası 80 bin TL, aidatı ise 10 bin TL.

    Işıltıların değeri 15 milyon TL! Selin Ciğerci nin dudak uçuklatan takıları #2

    Işıltıların değeri 15 milyon TL! Selin Ciğerci nin dudak uçuklatan takıları #3

     

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir