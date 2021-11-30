Işıltıların değeri 15 milyon TL! Selin Ciğerci'nin dudak uçuklatan takıları

Lüks hayatıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğraftaki saatinin 4 milyon, tektaşının da 11 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

2019 yılında evlendiği Gökhan Çıra ile eylül ayında tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci, lüks harcamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını boyatan Ciğerci, yeni imajını göstermek için bir fotoğrafını paylaştı. Ancak fotoğrafta Ciğerci'nin saçlarından çok takıları konuşuldu.

15 MİLYONLUK TAKI

Ciğerci'nin kırmızı tasarım saati tam 4 milyon 125 bin TL. Ünlü ismin sıra sıra taktığı tektaşlardan biri ise tamı tamına 11 milyon TL değerinde.

EVİNİN KİRASI 80 BİN TL

Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra Beykoz'daki lüks villasını atışa çıkaran Selin Ciğerci, Zincirlikuyu'daki bir rezidansa taşındı. Ciğerci'nin yeni evinin aylık kirası 80 bin TL, aidatı ise 10 bin TL.