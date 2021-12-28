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    Işın Karaca: Aleyna Tilki’yi görünce utanıyorum

    Yaz aylarında Serenay Sarıkaya ile yakalanan Haldun Demirhisar ile geçtiğimiz günlerde görüntülenen Aleyna Tilki, açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 11:39
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    Işın Karaca: Aleyna Tilki’yi görünce utanıyorum

    Aleyna Tilki, kendisinden yaşça büyük Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddialarıyla dikkat çekti. Havva Öztel'in "Onlar arkadaş" açıklamasından sonra Aleyna Tilki de bir açıklama yaptı.

    "ÖYLE BİR ŞEY YOK"

    "Haldun Bey ile bir ilişki yaşadığınız haberleri doğru mu?" sorusuna cevap veren Aleyna Tilki, "Öyle bir şey yok. Zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız." diyerek şoförü eşliğinde asansöre bindi.

    "UTANÇTAN İÇİM ÇEKİLİYOR"

    Işın Karaca, Aleyna Tilki’nin Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddialarının ardından yaptığı açıklamayı görünce kendine hakim olamadı. Şarkıcı Karaca, o anları paylaşarak “Susayım diyorum! Sonra ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor! Allah'ım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!” yazdı.

    Işın Karaca: Aleyna Tilki’yi görünce utanıyorum #1

    Işın Karaca: Aleyna Tilki’yi görünce utanıyorum #2

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