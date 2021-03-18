Işın Karaca: Demet Akalın doğru söylüyor

Işın Karaca, Demet Akalın'ın Aleyna Tilki hakkında söylediklerine destek verdi.

Uzun süredir İzmir Urla'da olan şarkıcı Işın Karaca ve genç sevgilisi Can Yapıcıoğlu, önceki gün Rumeli Hisarı'nda objektiflere yansıdı.

"ARTIK ÜNLÜ OLMAK KOLAY"

Sosyal medya sayesinde artık ünlü olmanın daha kolay olduğunu anlatan Karaca, "Artık ünlü olmak kolay ama bir tane ana gazete sizinle röportaj yapmıyorsa, bu kalıcı bir şey olmaz. Ben ilk dönemlerimde 100 tane medya kuruluşu geziyordum. Şimdi parmaklarının ucunda hayat, o yüzden kıymetini bilsinler. Çok da kolay bir şey değil, ünlü olursun ama asıl konu ünlü kalabilmek." şeklinde konuştu.

"DEMET DOĞRU SÖYLÜYOR"

Tilki'yi eleştiren Demet Akalın'ı haklı bulan Karaca, "Demet doğru söylüyor. 'Kimse bana yardımcı olmadı' dedi ama bana çok yardımcı oldu, özellikle tanıtımlarda." açıklamasını yaptı.