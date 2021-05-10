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    Işın Karaca Londra'dan vazgeçti

    Kızını İngiltere'de okutmak isteyen Işın Karaca, bu kararından vazgeçti.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 06:55
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 08:53
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    Işın Karaca Londra'dan vazgeçti

    Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kızı Mia’yı daha iyi bir eğitim görmesi için Londra’ya gönderecekti. Uzun bir süredir Lonra'dan okul araştırması yapan Karaca, kararını vermişti.

    Ancak şarkıcı, Londra’daki fiyatların her geçen gün artması nedeniyle bu fikirden vazgeçti.

    DEVLET OKULUNA GİDECEK

    Pandemi boyunca çalışmayan, sahneden çok az gelir elde eden Karaca, kızını Türkiye’deki devlet okulunda okutmayı düşünüyor.

    Işın Karaca Londra dan vazgeçti #1

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