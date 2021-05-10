Işın Karaca Londra'dan vazgeçti

Kızını İngiltere'de okutmak isteyen Işın Karaca, bu kararından vazgeçti.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kızı Mia’yı daha iyi bir eğitim görmesi için Londra’ya gönderecekti. Uzun bir süredir Lonra'dan okul araştırması yapan Karaca, kararını vermişti.

Ancak şarkıcı, Londra’daki fiyatların her geçen gün artması nedeniyle bu fikirden vazgeçti.

DEVLET OKULUNA GİDECEK

Pandemi boyunca çalışmayan, sahneden çok az gelir elde eden Karaca, kızını Türkiye’deki devlet okulunda okutmayı düşünüyor.