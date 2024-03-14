Işın Karaca, oğlu ölümlü kazaya karışan Bülent Cihantimur hakkında konuştu: "Annemi öldürüyordu" Şarkıcı Işın Karaca, 10 sene önce annesinin doktor Bülent Cihantimur'un tedavisinden dolayı ölümden döndüğünü söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye günlerdir konuştuğu yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında bir açıklama da şarkıcı Işın Karaca'dan geldi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

Önce Mısır sonra ABD

Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur annesiyle birlikte kaza sonrası ilk olarak Mısır’a ardından ise ABD’ye kaçmıştı.

Karaca estetik doktoru Bülent Cihantimur hakkında şaşırtan iddialarda bulundu.

Karaca da 10 sene önce annesinin doktor Cihantimur'un tedavisinden dolayı ölümden döndüğünü söyledi:

"Kulak memesi yok"

"Kadını 3 kere ameliyat etti. Kadının yüzü yamuk, kulak memesi yok.

"Annemin kalbi durdu"

Bu da yetmiyormuş gibi sakinleşsin diye verdikleri ilaçtan dolayı annemin kalbi duruyor. İlk ameliyatında yapamıyor sonra 1 hafta sonra tekrar yapıyor.

10 sene önce annemin hayatının içine etti"

"Annem ölümden döndü. Sonrasında da bu doktor hiçbir şey yapmadı, telefonlara çıkmadı. 10 sene önce annemin hayatının içine etti.

"Anne de gülerek oğlunu götürüyor"

16 yaşındaki bir çocuk, adamı öldürüyor. Katliam gibi bir kaza. Anne de gülerek oğlunu götürüyor. Gördükçe içim titriyor, ekranı parçalamak istiyorum.

"Sen misin anne?"

Oğlunu yurt dışına kaçırıyor... Sen misin anne? Bu mu annelik? Hadi anne bunu yaptı baba nerede? Alın bu babayı içeri.

Babayı içeri aldıktan sonra bunlar da tıpış tıpış geri döner. Muhakkak ki babanın da ifadesi alınmıştır. Diğer tarafta 1,5 yaşında yetim kalan bir çocuk var."