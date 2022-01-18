Işın Karaca'dan Gülşen'e tepki

İzzet Yıldızhan'ın “Külotla da çıkmasınlar bir zahmet” sözleriyle başlayan sahnede kostüm tartışmasına Işın Karaca da dahil oldu. Karaca, Gülşen’in transparan kostümü için “Bu kadarı fazla” dedi.

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın meslektaşları Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi ünlü isimlerin sahne kostümleriyle ilgili, “Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da çıkmasınlar.” sözleri tartışmalara yol açtı.

IŞIN KARACA DA TARTIŞMAYA GİRDİ

Bu açıklamaların ardından Gülşen'in 3 gün önce konserinde tercih ettiği transparan kıyafeti, türkücüye yanıt olarak yorumlandı.

“Söylemezsem Olmaz” programına konuşan Işın Karaca da bu tartışmaya dahil oldu ve Gülşen’i topa tuttu.

Gülşen'in dikkat çeken sahne kostümü VİDEO

“KIZ ANNESİYİM, BU KADARI FAZLA”

“Bu kadarı fazla” diyen Karaca, şöyle konuştu:

“Şunu söylemem gerekiyor, ben de kız annesiyim. Ben Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler. Bir kariyer var önümüzde bakın Gülşen çok özel bir kız, besteler yapan, buna ihtiyacı olmayan bir insan. Ama mesele şu, ben bunu 10 yaşındaki kızıma atıp normalleştirebilir miyim bunu? Yani bu değil normalleştiremezsin bu kadarını.”