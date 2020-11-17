- Haberler
- Magazin Haberleri
- Işın Karaca'nın yeni işi
Işın Karaca'nın yeni işi
İzmir’de tarlalara bakmaya başlayan şarkıcı Işın Karaca, organik tarım işine girecek
- Haber Merkezi
- 17.11.2020 - 07:55
- Güncelleme : 17.11.2020 - 08:35
Koronavirüs salgını sebebiyle sahneden para kazanamayan Işın Karaca, pandemi döneminde yerleştiği Urla’daki evinin bahçesine sebze ekerek, organik tarım için ilk adımları attı.
TARLA BAKIYOR
Şarkıcı, ilerleyen günlerde tarla kiralayarak, organik tarım işini daha da büyütmeyi planlıyor.
Karaca’nın geçtiğimiz hafta müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla İzmir’i dolaşarak, tarlaları incelediği öğrenildi.