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    Işın Karaca'nın yeni işi

    İzmir’de tarlalara bakmaya başlayan şarkıcı Işın Karaca, organik tarım işine girecek
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 07:55
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 08:35
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    Işın Karaca'nın yeni işi

    Koronavirüs salgını sebebiyle sahneden para kazanamayan Işın Karaca, pandemi döneminde yerleştiği Urla’daki evinin bahçesine sebze ekerek, organik tarım için ilk adımları attı.

    TARLA BAKIYOR

    Şarkıcı, ilerleyen günlerde tarla kiralayarak, organik tarım işini daha da büyütmeyi planlıyor.

    Karaca’nın geçtiğimiz hafta müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla İzmir’i dolaşarak, tarlaları incelediği öğrenildi.

    Işın Karaca nın yeni işi #1

    Işın Karaca nın yeni işi #2

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