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- İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı
İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı
Survivor 2023 kadrosuna katıldığı iddia edilen, Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile uzun süredir birlikte olduğu İlayda Şeker nişanlandı.
- Haber Merkezi
- 18.11.2022 - 12:01
- Güncelleme : 18.11.2022 - 12:26
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, aynı yıl Gönüllüler takımında yarışan İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı ve aile arasında nişanlandı.
Yüzükler takıldı
İlayda Şeker'in Nevşehir'deki babaevinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.
Çift, nişan haberini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.