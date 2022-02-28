İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan nişanlandı

İsmail Balaban, Survivor'dan şampiyon olarak döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılmıştı.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, annesiyle yaptığı telefon konuşması sonrası, nişanlısı Gamze Atakan'la olan ilişkisini yarışmada bitirmişti.

İsmail Balaban'ın, adadan döndükten kısa bir süre sonra takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

Survivor şampiyonunun eski nişanlısı Gamze Atakan cephesinde yeni bir haber var.

YENİDEN NİŞANLANDI

Bir süredir sessizliğini koruyan Gamze Atakan'ın ise geçtiğimiz günlerde kendisi gibi ziraat mühendisi olan sevgilisiyle nişanlandığı ortaya çıktı.

İSMAİL DE YAKINDA EVLENİR

Uzun zamandır Antalya'da İsmail Balaban'ın yanında yaşayan İlayda Şeker de evliliğe yeşil ışık yakmıştı.