İsmail Ege Şaşmaz, baba oluyor İsmail Ege Şaşmaz ile eşi Hande Ünal sosyal medya hesaplarından bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

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İki yıl önce Hande Ünal ile hayatını birleştiren 29 yaşındaki oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, baba olmak için gün sayıyor.

Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından bebek beklediklerini açıkladı.

Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal'ın belirginleşen karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi duyurdu.

"Seni bekliyoruz"

Eşiyle peş peşe pozlar veren Şaşmaz, paylaşımına "Seni bekliyoruz" notunu düştü.

Ünal'ın paylaşımına Cemre Baysel, Burcu Özberk, İpek Yazıcı, Müjde Uzman, Müge Boz, Mine Tugay ve Saadet Özsırkıntı'dan tebrik yorumu geldi.