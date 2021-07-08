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- İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi
İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi
İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz yıl nişanlandığı sevgilisi Hande Ünal ile hayatını birleştirdi.
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 07:51
'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Serçe Sarayı' ve son olarak 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz evlendi.
MEMLEKETİNDE DAMAT OLDU
Şaşmaz, memleketi Manisa'da Hande Ünal ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Ünal, kına gecesini de dün evinin bahçesinde gerçekleştirdi. Çift, pandemi koşulları nedeniyle davetli sayısını sınırlı tuttu.