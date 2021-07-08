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    İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi

    İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz yıl nişanlandığı sevgilisi Hande Ünal ile hayatını birleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 07:51
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    İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi

    'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Serçe Sarayı' ve son olarak 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz evlendi.

    MEMLEKETİNDE DAMAT OLDU

    Şaşmaz, memleketi Manisa'da Hande Ünal ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    Ünal, kına gecesini de dün evinin bahçesinde gerçekleştirdi. Çift, pandemi koşulları nedeniyle davetli sayısını sınırlı tuttu.

    İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi #1İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi #2

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