İsmail Hacıoğlu: Bizi linç etmeye kalkıyorsunuz

İsmail Hacıoğlu, yeni sevgilisi Merve Çağıran’la ilgili açıklama yaptı.

Eşinden boşanır boşanmaz yeni bir ilişkiye yelken açan İsmail Hacıoğlu, önceki gün Merve Çağıran’la fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımdan sonra yapılan bazı negatif yorumlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hacıoğlu şunları söyledi:

"Benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz -İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil.

"BİZİ İLGİLENDİRİR"

Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde yaşadıklarımız bizi ilgilendirir.

Ne eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize asla üçüncü bir kişiden ötürü boşanmadık, karşılıklı anlaşarak boşandık."