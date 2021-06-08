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    İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'a gönderme yaptı

    İsmail Hacıoğlu, aynı dizi setinde tanışıp aşık olduğu eski sevgilisi Merve Çağıran'a sosyal medya hesabından bir göndermede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 14:38
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    İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'a gönderme yaptı

    İsmail Hacıoğlu'nun "Çocuk" dizisinin setinde tanıştığı Merve Çağıran ile oldukça mutlu ilerleyen aşkı aniden bitti.

    "BİR ERKEĞİ İKİ ŞEY MAHVEDER"

    Sosyal medyada mutluluk pozları paylaşan çiftin bir anda neden ayrıldıkları merak uyandırırken oyuncu İsmail Hacıoğlu, dün Instagram hesabında “Bir adamı iki şey mahveder. Yavaş atlar, hızlı kadınlar.” mesajını paylaştı.

    TAKİPÇİSİNE CEVAP VERDİ

    Takipçilerinden biri, “Bir erkeği sevgilisini, eşini aldatmak mahveder.” yorumunu yapınca, İsmail Hacıoğlu da şu karşılığı verdi: “Kadınlar tarafından kandırılmak da!”

    İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran a gönderme yaptı #1

    İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran a gönderme yaptı #2

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