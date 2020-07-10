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    İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki boşanıyor

    İkinci evliliğini Duygu Kumarki ile yapan İsmail Hacıoğlu, bu evliliğinde de mutluluğu bulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 08:28
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    İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki boşanıyor

    Oyuncu İsmail Hacıoğlu ve 2016 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Duygu Kumarki, evliliklerini bitirme kararı aldı.

    "1 KIZLARI VAR

    4 yaşında Yemin adında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşanacak.

    Hacıoğlu ve Kumarki, boşanma dilekçelerini önümüzdeki hafta mahkemeye sunacak.

    İLK EVLİLİĞİ DE SÜRMEDİ

    İsmail Hacıoğlu ilk evliliğini meslektaşı Vildan Atasever’le yapmış, 2010 yılında evlenen ikili 2015’te boşanmıştı.

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