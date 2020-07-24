İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran aşk yaşıyor iddiası

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran aşk yaşıyor iddiası

En Son Haber

Eşinden boşanan İsmail Hacıoğlu, rol arkadaşı Merve Çağıran ile yeni bir aşka yelken açtı.

Duygu Kumarki’yle 4 yıllık evliliğini noktalayan İsmail Hacıoğlu’nun, “Çocuk” dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran’la aşk yaşadığı iddia edildi.

OTELE GİTTİLER

İkilinin, Bozburun’daki bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı. Sürpriz tatil, akıllara “Boşanmanın nedeni Merve Çağıran mı?” sorusunu getirdi.

Duygu Kumarki ve İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında evlenmişti.