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    İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran aşk yaşıyor iddiası

    Eşinden boşanan İsmail Hacıoğlu, rol arkadaşı Merve Çağıran ile yeni bir aşka yelken açtı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 08:49
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    İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran aşk yaşıyor iddiası

    Duygu Kumarki’yle 4 yıllık evliliğini noktalayan İsmail Hacıoğlu’nun, “Çocuk” dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran’la aşk yaşadığı iddia edildi.

    OTELE GİTTİLER

    İkilinin, Bozburun’daki bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı. Sürpriz tatil, akıllara “Boşanmanın nedeni Merve Çağıran mı?” sorusunu getirdi.

    Duygu Kumarki ve İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında evlenmişti.

    İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran aşk yaşıyor iddiası #1

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