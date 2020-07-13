İsmail Hacıoğlu'nun boşanma nedeni

İsmail Hacıoğlu 2016 yılında evlendiği ikinci eşi Duygu Kumarki ile boşanma kararı aldı.

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Duygu Kumarki evliliklerini bitirme kararı almıştı.

ÖFKE NÖBETİNE GİRİYOR

Ünlü oyuncunun evliliğine özen göstermediği için eşiyle arasının açıldığı, öfkesini kontrol edemediği ve bir sinir anında evdeki televizyonu kırdığı söyleniyor.

ANLAŞMALI BOŞANMA OLACAK

Ayla filmi ile geniş kitlelerce tanınan İsmail Hacıoğlu, ve Duygu Kaya Kumarki 2016 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin, Yemin adında bir kızları var.

Çift, anlaşmalı boşanacak. Evliliklerini bitirseler de yine arkadaşlarına devam edecekler.