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    İsmail Hacıoğlu'nun boşanma nedeni

    İsmail Hacıoğlu 2016 yılında evlendiği ikinci eşi Duygu Kumarki ile boşanma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 07:45
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    İsmail Hacıoğlu'nun boşanma nedeni

    Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Duygu Kumarki evliliklerini bitirme kararı almıştı.

    ÖFKE NÖBETİNE GİRİYOR

    Ünlü oyuncunun evliliğine özen göstermediği için eşiyle arasının açıldığı, öfkesini kontrol edemediği ve bir sinir anında evdeki televizyonu kırdığı söyleniyor.

    ANLAŞMALI BOŞANMA OLACAK

    Ayla filmi ile geniş kitlelerce tanınan İsmail Hacıoğlu, ve Duygu Kaya Kumarki 2016 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin, Yemin adında bir kızları var.

    Çift, anlaşmalı boşanacak. Evliliklerini bitirseler de yine arkadaşlarına devam edecekler.

    İsmail Hacıoğlu'nun boşanma nedeni #1

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