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- İsmail İncekara kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti! İsmail İncekara kaç yaşındaydı?
İsmail İncekara kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti! İsmail İncekara kaç yaşındaydı?
- 07.10.2022 - 13:24
Hikayesiyle bir dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi, kadrosundaki oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sevilen dizide İplikçi Nedim karakterini canlandıran İsmail İncekara, hayatını kaybetti. Acı haber sonrası arama motorlarında "İsmail İncekara kimdir?" sorusu sorgulanıyor. İşte İsmail İncekara'nın hayatı ve ölüm sebebi...
İsmail İncekara neden öldü?
İncekara, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı İplikçi Nedim karakteri ile tanınıyordu. 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
İsmail İncekara kimdir?
1950 senesinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail İncekara 72 yaşındaydı. Ünlü ismin çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçmişti. Kabataş Lisesi'nden mezun olan isim, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamlamıştı. İncekara, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev almıştı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçen isim 2000-2001 sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü hak etmişti. Ünlü oyuncu, dizi oyunculuklarının yanı sıra televizyon ve seslendirme çalışmaları ile de bilinmekteydi.
İsmail İncekara'nın rol aldığı sinema filmleri
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar,
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu
İsmail İncekara'nın rol aldığı diziler
Kurtlar Vadisi,
Deli Yürek,
Hayat Bağları.