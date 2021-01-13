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    İsmail Soyberk hayatını kaybetti

    Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden biri olan İsmail Soyberk vefat etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 13:40
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    İsmail Soyberk hayatını kaybetti

    Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden biri olan İsmail Soyberk’ten acı haber geldi.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Soyberk, vefat etti. Sanatçının kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

    Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Sıla, İskender Paydaş, Hüseyin Turan gibi birçok isim İsmail Soyberk’e olan sevgilerini dile getirdi.

    "ÇOK ÜZÜLDÜM"

    SILA: "Çok kıymetli müzisyen ağabeyimiz İsmail Soyberk'i kaybettiğimizi öğrendim. Çok üzüldüm. Başımız sağolsun. Ailesine sabır diliyorum."

    İSKENDER PAYDAŞ: "Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden birini #ismailsoyberk'i kaybetmişiz. 10 lu yaşlarımda Edip Akbayram ile tanıyıp hayran olduğum, sonrasında uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğum gerçek müzisyen ve harika insan. Mekanın Cennet olsun. "

    İsmail Soyberk hayatını kaybetti #1

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