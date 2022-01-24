İsmail Türüt: Sedat Peker'le hala görüşüyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le olan fotoğrafını silmemesiyle gündeme gelen türkücü İsmail Türüt, Peker'le hala dost olduklarını söyledi.

Türkücü İsmail Türüt, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile hala görüştüğünü açıkladı.

Sedat Peker'in eski dostu olduğunu dile getiren İsmail Türüt, "Bu adamlar vatan haini değil ki ya." ifadelerini kullandı.

"ÖLENE KADAR SEVECEĞİM"

Alaattin Çakıcı ile ilgili de konuşan Türüt, “Dün severdim. Ölene kadar da seveceğim.” dedi. Türüt, “Sen bu adamlara mafya dersin kabadayı dersin. Ben başka bir şey derim.” diye anlattı.