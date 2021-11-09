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    İsmail Türüt'ün acı günü

    Rize'de çalıştığı inşaattan düşen ses sanatçısı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya, yaşamını yitirdi
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 12:15
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    İsmail Türüt'ün acı günü

    İsmail Türüt'ün 38 yaşındaki yeğeni Aşkın Dışkaya, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.

    "KIYMETLİM"

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi. İnşaat sahibi N.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

    Türüt, sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin." ifadelerini kullandı.

    İsmail Türüt ün acı günü #1İsmail Türüt ün acı günü #2

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