İsmail YK, Dilara isimli hayranıyla aşk yaşadığını bu video ile duyurdu.

Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı İsmail YK, bir hayranıyla aşk yaşamaya başladı. İsmail YK, Instagram'dan sevgilisiyle çektiği bir videoyu paylaştı.

İBRAHİM TATLISES'İN ŞARKISIYLA DUYURDU

Ünlü şarkıcı, aşkını ilan ettiği videosunu ise İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" isimli şarkısıyla eşliğinde çekti.

İsmail YK, hayranıyla sevgili oldu ViDEO

ALMANYA'DA YAŞIYOR

İsmail YK'nın şarkısına, kendisi gibi Almanya'da yaşayan Dilara isimli sevgilisi de eşlik etti.