İsmail YK'dan evlilik çok zor açıklaması

Rafet El Roman'ın programına konuk olan İsmail YK, evlenmenin zor olduğunu ve evlenmek için müziği bırakması gerektiğini söyledi.

Rafet El Roman’ın Euro D'de yayınlanan programının yeni bölüm konuğu İsmail YK'ydı. Özel hayatıyla ilgili konuşan İsmail YK, evliliğin çok zor bir şey olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"TANIŞACAKSIN, NİŞAN,KINA, DÜĞÜN YAPACAKSIN, EV DÖŞEYECEKSİN"

“Tanışacaksın, anlaşacaksın, kavga edeceksin, barışacaksın, nişan yapacaksın, kına yapacaksın, düğün yapacaksın, davetiye bastıracaksın, damatlık alacaksın, ev döşeyeceksin.

"BENİM BUNLARI YAPMAM İÇİN MÜZİĞİ BIRAKMAM LAZIM, ÇOK ZOR"

Ve bunları yaparken müziğe ara vermem lazım ya da bırakmam lazım. Çok zor...”

İsmail YK: Evlilik çok zor

