İsrail paylaşımı tepki alan Gigi Hadid özür diledi: "Hata yaptım" İsrail ile ilgili yaptığı paylaşımını silmesinin ardından gelen tepkiler üzerine Gigi Hadid, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

ensonhaber.com

Filistin asıllı 28 yaşındaki süper model Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde İsrail ile Filistin arasındaki savaşta Filistin'e olan desteğini göstermek için 79.1 milyon takipçisi bulunan Intagram sayfasından bazı paylaşımlarda bulunmuştu.

Tepki almıştı

ABD'li girişimci, müzik yöneticisi ve iş insanı Scooter Braun ile İsrailli model Bar Refaeli, Hadid'in paylaşımının yalan haber içerdiğini söyleyerek; "Bir haberi 79 milyon kişiyle paylaşmadan önce gerçekleri öğrenelim" sözleriyle ünlü isme tepki göstermişti.

Gigi Hadid, söz konusu haberin doğru olmadığını öğrendikten sonra paylaşımını silmişti.

Ünlü model, tüm bunların ardından bir paylaşım daha yaparak, sayfasında doğru olmayan bir habere yer verdiği için özür diledi. Hadid'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Filistin asıllı biri olarak, Gazze'den gelen yürek parçalayıcı haberleri ve görüntüleri görmek; acı verici ve çoğu zaman bunaltıcı oldu.

"Paylaşmak benim için önemli"

Filistinlilerin yaşadıkları zorluklarla ilgili gerçek hikayeleri paylaşmak benim için önemli; ancak bu hafta sonu, doğruluğunu kontrol etmediğim veya üzerinde derinlemesine düşünmediğim bir şeyi paylaştım.

Uluslararası hukukun İsrail hükümeti tarafından nasıl baltalandığını göstermek istemiştim.

O paylaşımda İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından tutuklanan Filistinli çocuklara, aynı suçla itham edilen İsrailli bir çocuğa tanınan hakların çoğu zaman tanınmadığını vurgulamaya çalışıyordum.

"Pişmanlık duyuyorum."

Ne yazık ki bu noktaya değinmek için yanlış bir örnek kullandım ve bundan dolayı pişmanlık duyuyorum.

"Odak noktam insan hakları"

Odak noktam insan haklarıydı. Bu nedenle, Yahudiler de dahil olmak üzere herhangi bir insana saldırmanın asla doğru olmadığını bir kez daha yinelemek istiyorum.

Masum insanları rehin almak asla doğru değildir. Yahudi olduğu için birine zarar vermek asla doğru değildir.

Filistinlilere özgürlük ve insanca muamele istemek ve aynı zamanda Yahudiler için güvenlik istemek; ben de dahil olmak üzere birçok kişi için önemli olabilir.

"Herkes aynı haklara sahip olmalıdır"

Suç ne olursa olsun, demokrasiden bahsediyorsak herkes aynı haklara sahip olmalıdır. Filistinli bir çocuk, korkunç bir suçla suçlansa bile, aynı koşullar altında İsrailli bir çocuğun sahip olacağı hakları hak etmektedir.

İsrail hükümeti tarafından Filistin halkına sistematik olarak kötü muamelede bulunulduğu güvenilir insan hakları örgütleri tarafından belgelenmiştir.

Bu tarihi meseleleri iyi biliyorum, çünkü bunlar kendi ailemin de tarihi. Filistinliler 1940'ların sonunda anavatanlarından kaçmaya zorlandılar.

"İnsanım ve hatalar yapıyorum"

Aynı zamanda, platformumun gücünün büyük bir sorumluluk getirdiğinin de farkındayım. Ben de insanım ve hatalar yapıyorum. Ama bu hatalardan kendimi sorumlu tutuyorum.

Yanlış bilgi yayılmasının arkasında durmuyorum ve Özgür Filistin hareketinin antisemitizm için gerekçe olarak kullanılmasını her zaman kınadım.

Uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerine dikkat çekme hedefimi sürdürürken düşüncelerimi toparlayıp daha yapıcı bir şekilde paylaşmayı kendime ve takipçilerime borçluyum.

"Dua etmeye devam edeceğim"

Bu arada, tüm rehinelerin sağ salim geri dönmesi ve Gazze ve İsrail halkının huzur ve güven içinde yaşaması için dua etmeye devam edeceğim."