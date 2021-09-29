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    İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı'nın son hali

    Bir döneme damga vuran ekranların fenomen yarışma programı İşte Benim Stilim’de yarışan ve yarışmada şampiyon olan Ayşenur Balcı’nın değişimi devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 09:29
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    İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı'nın son hali

    İşte Benim Stilim yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı, son zamanlarda yaşadığı değişim ile konuşuluyor.

    Yarışmayı birincilikle noktalayan ve büyük ödülün sahibi olan 27 yaşındaki Balcı, kazandığı paranın neredeyse tamamını bakımı için harcadı. Balcı, son yıllarda fotomodelliğe ağırlık verdi.

    Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, yine imajını değiştirdi.

    LENSLER DE DEĞİŞTİ

    Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

    İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı nın son hali #1

    İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı nın son hali #2İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı nın son hali #3İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı nın son hali #4İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı nın son hali #5

    İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı nın son hali #6İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı nın son hali #7İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı nın son hali #8

    İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı nın son hali #9İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı nın son hali #10

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