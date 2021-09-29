İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı'nın son hali

Bir döneme damga vuran ekranların fenomen yarışma programı İşte Benim Stilim’de yarışan ve yarışmada şampiyon olan Ayşenur Balcı’nın değişimi devam ediyor.

İşte Benim Stilim yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı, son zamanlarda yaşadığı değişim ile konuşuluyor.

Yarışmayı birincilikle noktalayan ve büyük ödülün sahibi olan 27 yaşındaki Balcı, kazandığı paranın neredeyse tamamını bakımı için harcadı. Balcı, son yıllarda fotomodelliğe ağırlık verdi.

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, yine imajını değiştirdi.

LENSLER DE DEĞİŞTİ

Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.