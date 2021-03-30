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- İşte Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi
İşte Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kızı Lily Koi'nin yüzünü gösterdi.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 15:33
- Güncelleme : 30.03.2021 - 15:43
Ünlü oyuncu Merryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olma sevinci yaşamıştı.
MERYEM'İN EV HALİ
Uzerli, 7 yaşındaki kızı Lara ve 3 aylık minik kızı Lily Koi ile çektiği yeni pozlarını Instagram hesabından yayınladı.
Kızlarının bakımıyla yakından ilgilenen oyuncunun yeni paylaşımları beğeni topladı. Evde keyifli vakit geçirdiği görülen Uzerli'nin kızlarının halleri ilgi odağı oldu.