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    İşte Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı sevgilisi

    Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’nin sır gibi sakladığı Amerikalı sevgilisi ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 13:19
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    İşte Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı sevgilisi

    Türkiye'yi terk edip uzun zamandır Almanya’da yaşan Meryem Uzerli, geçtiğimiz ay ikinci kez anne olmuştu.

    Amerikalı sevgilisinden bir bebek dünyaya getiren Uzerli, kızının babasını sır gibi saklıyordu.

    Meryem Uzerli'nin, ikinci kızının babasını 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

    CEVAP VERMEDİ

    Uzerli, sevgilisinin deşifre olmasıyla hesabı hemen kapattı. Ünlü oyuncunun, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen bu karenin altına hiçbir not yazmaması ve "Yoksa sevgiliniz mi?" sorularına gülücük emojisiyle cevap vermesi dikkat çekti.

    İşte Meryem Uzerli nin sır gibi sakladığı sevgilisi #1

    İşte Meryem Uzerli nin sır gibi sakladığı sevgilisi #2

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