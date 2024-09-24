İtalya'da oyunculuk yapan Can Yaman'la fotoğraf çektirmenin bedeli 17 bin TL! Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman'la fotoğraf çekilmek için hayranları yaklaşık 17 bin lira ödedi.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz cumartesi günü ünlü oyuncu Can Yaman, Madrid'de İspanyol hayranlarıyla buluştu.

Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, Yaman ile tanışabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

“BÜYÜK SEVGİ GÖRÜYORUM”

Hayran buluşmasında kısa bir söyleşi de gerçekleştiren Can Yaman, İspanya’da gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Yaman, kariyerine İtalya'da devam etmesinin sebebini açıkladı:

“İspanya’dan büyük bir sevgi görüyorum. Türkiye’de bir İtalyan okulunda okuduğum için İtalya ile özel bir bağım var.



Şu an İtalya’da yaşamak beni bu ülkeye ve diğer ülkelere daha da yakın hissettiriyor. Belki burada, bir dizi ya da film projesinde yer alabilirim.



Amacım, yeteneklerimi farklı projelerle kanıtlamak ve oyunculuğumu geliştirmek. İtalya’ya da yeni fırsatları keşfetmek için geldim.”

HAYRANLARI 17 BİN LİRA

Can Yaman ile tanışmak ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlar, etkinlik için kişi başı yaklaşık 17 bin lira ödedi.

Etkinlikte hem oyuncuyla fotoğraf çekildiler hem de kısa bir sohbet etme fırsatı buldular.