İtalyan oyuncu Can Yaman için ağlıyor

Konuk oldukları bir programda tanıştıklarını ve sonrasında görüşmek için sözleştiklerini söyleyen Francesca Cipriani, “Onun için her gün ağlıyorum. Ben çok şanssızım.” dedi.

Türkiye’de olduğu kadar Avrupa ülkelerinde de adını fazlasıyla duyuran oyuncu Can Yaman’a İtalyan oyuncu Francesca Cipriani'den tepki geldi.

İddialara göre oyuncu, Can Yaman tarafından dikkate alınmadı.

MESAJLARINA DÖNMEDİ

36 yaşındaki Cipriani, Yaman ile konuk oldukları programın stüdyosunda tanıştıklarını, Yaman'dan hoşlandığını ama onun hiçbir mesajına yanıt vermediğini söyledi.

“BANA GÜLÜMSEDİ”

Cipriani, “İkimiz de Barbara D'Urso'nun programına konuk olmuştuk. Bütün gece bana gülümseyip durdu.” dedi.

“Bana kur yapıp durdu.” diyen Cipriani, hatıra fotoğrafı çektirdiklerini sonra da görüşmek için sözleştiklerini ancak böyle bir görüşmenin olmadığını dile getirdi.

“BUNU NEDEN YAPTIN”

Francesca Cipriani, “Ona mesaj yazmaya çalıştım, ama bana asla yanıt vermedi. Bana bunu neden yaptın.” diyerek sitem etti.

“HER GÜN AĞLIYORUM”

İçini döken oyuncu, “Onun için her gün ağlıyorum. Ben çok şanssızım.” dedi.