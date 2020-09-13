İtalyanlar Can Yaman'ın dondurmasını yaptı

"Erkenci Kuş" dizisiyle İtalya'da fırtınalar estiren Can Yaman'ın şimdi de dondurması çıktı. İtalya'da yıldız oyuncunun 3 hayranı, ballı ve fıstıklı dondurmayı Can Yaman adıyla satışa çıkardı.

Türkiye'de şu anda "Bay Yanlış" dizisiyle gündemde olan Can Yaman, İtalya'da ise eski dizisi Erkenci Kuş'un Canale 5'te yayınlanmasıyla fırtınalar estiriyor.

Can Yaman'ın adıyla İtalya'da sadece dondurma satılmıyor... Can Yaman parfümü, minderi, fincanı hatta mücevheri bile var.

İtalya'daki bu 'Canmania'nın son ürünü olan dondurma ise Alessandria bölgesinde satılıyor.

CAN YAMAN'IN DİZİSİNİ İZLERKEN DONDURMASINI YİYORLAR

Yaz bitmesine rağmen havaların halen sıcak olmasıyla birlikte Can Yaman'ın dizisinin keyfini çıkaran İtalyanlar, artık bu keyfe dondurmayı da ortak etti.

Can Yaman dondurmasının içeriğinde bal, karamelize edilmiş incir ve fıstık sosu bulunuyor.

Lung'Orba Dondurma salonunda satılan bu yeni tadın mucitleri olan Barbara Buratto, Manuela Badino ve Pupa Di Salvo, "Onun şerefine yaptık. Türk cazibesine sahip bir tat yaratmayı düşündük" diye konuştu ve ekledi "Can Yaman'ın söylediği gibi tatlı yiyelim tatlı konuşalım."