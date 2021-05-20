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    Ivana Sert çocukluk fotoğrafını paylaştı

    Manken ve modacı Ivana Sert, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 09:59
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    Ivana Sert çocukluk fotoğrafını paylaştı

    Geçtiğimiz günlerde Sırbistan Turizm Bakanlığı tarafından ‘Turizm Elçisi’ seçilen Ivana Sert, sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alıyor.

    "37 SENE ÖNCE BEN"

    Sert, sosyal medya sayfasından çocukluk yıllarına ait bir karesini takipçileriyle paylaştı. Ünlü model, dört yaşında çekilmiş bir kareyi paylaştı ve “37 sene önce ben” notunu düştü.

    İşte Ivana Sert'in çocukluk yıllarına ait olan o kare.

    Ivana Sert çocukluk fotoğrafını paylaştı #1

    Ivana Sert çocukluk fotoğrafını paylaştı #2

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