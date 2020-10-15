İvana Sert kimdir? Kaç yaşında? İvana Sert aslen nerelidir?

Demet ve Alişan ile sabah sabah programına konuk olan İvana Sert’in hayatı hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

Türkiye’ye yerleşen ve televizyon programlarıyla kendinden söz ettirmeyi başaran manken, model, stilist ve tasarımcı İvana Sert’in hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar haberimizde.

İVANA SERT KİMDİR?

İvana Sert 25 Ekim 1979 yılında Belgrad da dünyaya gelmiştir. Aslen Sırbistanlıdır. 1,67 metre boyunda 55 kilodur. Şimdilerde moda tasarımcılığı yapan Ivana Sert aynı zamanda eski manken ve stilisttir.

16 yaşına kadar bale ve piyano eğitimi alan İvana Sert, ısrarla manken olmak istemiş ve olmuştur. İlk olarak Sırbistan da Belgrad Güzeli seçildikten sonra Miss Yugoslavya’ya katılır ve daha sonrasında ise ülkemizde düzenlenen Miss Globe’a davet edilmiştir.

2002 yılında Türkiye’ye yerleştikten sonra bir sürü talihsizlik yaşayan İvana Sert, Türkiye’yi çok sevdiğini hatta burası benim birinci ülkem Sırbistan ikinci sıradadır, diye ifade etmektedir.

İstanbul Nişantaşı’nda “ikon” adlı bir mağaza açarak ünlü markaların ürünlerini ve Sex and the City’de başrol oyuncusu için tasarladığı yüzüğü satışa çıkartmıştır.

Kendisi, 2011’de Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmış, ardından 2012 yılında Yalan Dünya adlı diziye de kendisini canlandırarak konuk olmuştur. Uzun süre boyunca Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlara jüri üyesi olarak katılmıştır.

İVANA SERT EVLİ Mİ?

2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile hayatını birleştirmiştir. 2006 yılında bu evlilikten Kayon Ateş adında bir oğulları olmuştur.

Çift, 2013 yılında 2 yıl süren dava neticesinde boşanmışlardır. Boşanma sürecinde eşi Yurdal Sert, Ivana Sert’ in kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını iddia etmiştir.

YURDAL SERT KİMDİR?

Yurdal Sert aslen Konyalıdır. Yurdal Sert şuan 57 yaşında ve oğlak burcudur.

Yurdal Sert, 1961 yılında Konya/Ereğli’de doğmuştur. Evli ve 3 çocuk sahibidir. İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.

Lise eğitimini İngiltere’de tamamlamıştır. Amerika’nın Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak mezun olmuştur. 6 yıl Amerikan Hükümetinden sigortacılık konusunda lisanslı müşavirlik diploması almıştır.

Sert Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Abana Motorsan A.Ş.ve Total Turizm İşletmeleri A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Turizm sektörüyle de uğraşan Yurdal Sert Sert Holding A.Ş. kapsamında otelleri vardır. Antalya Fethiye’deki 5 yıldızlı Majesty Clup Tuana tatil köyünün mülkiyeti Sert ailesine aittir. Yurdal Sert Kastamonu’nun Abana İlçesi’nde bulunan Abana Motor Fabrikası’nın da sahibidir.