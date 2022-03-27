Ivana Sert, paylaşımıyla tepki çekti

Evsiz olduğu anlaşılan bir kişinin fotoğrafını “Tarz mı, değil mi?” diye paylaşan modacı Ivana Sert, tepki gördü. Sert için “Bizimle değilsin” yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz yıl iş adamı Sezer Dermenci ile Maldivler'de nikah masasına oturan modacı Ivana Sert, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla tepki çekti.

Sert, evsiz olduğu anlaşılan, kafasında kutu ve sırtında torba taşıyan bir kişinin fotoğrafını “Bu da bir tarz meselesi” notuyla yayınladı.

“TARZ MI DEĞİL Mİ?”

Ünlü modacı ardından aynı kişi için takipçilerine “Tarz mı, değil mi?” sorusunu yöneltti.

42 yaşındaki modacı, bu paylaşımıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

“BİZİMLE DEĞİLSİN”

İvana Sert için “Bizimle değilsin”, “Yıllardır ekmeğini yediğin ülkenin insanlarına bu yapılmaz”, “Yakışmadı” gibi yorumlar yapıldı.

“BEN PAZARDAN GİYİNİYORUM”

Geçtiğimiz dönemlerde “Şık olmak ve zengin olmaya gerek yok, ben pazardan giyiniyorum” açıklamasını yapan modacı, “Alışveriş de yapıyorum, ikinci el markalar da kullanıyorum. Beni tanıyan bilir, çok fazla para harcamıyorum. Benim tek takıntım; ayakkabının güzel deri olması gerek. Suni deri sağlıklı olmadığı için ayaklar önemli, kıymetlimiz... Yaşlanınca anlıyoruz.” şeklinde konuşmuştu.