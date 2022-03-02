İvana Sert: Sezer’e 10 tane çocuk veririm

'Kocamı çok seviyorum' diyen İvana Sert, tekrar çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez gelin olan ünlü modacı İvana Sert, bir ödül törenine katıldı.

"BİRBİRİMİZİ BULDUK"

Sezer Dermenci ile evliliği hakkında İvana Sert, "Hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Bizim ilişki güzeldi. 'Birbirimizi bulduk' diyebilirim. Maldivler'de evlenmek hayalimdi. Daha doğrusu Maldivler değil beyaz kum hayalimdi, Şile’de beyaz kum olmadığı için.” şeklinde konuştu.

Eski eşi Yurdal Sert'le evliliğinden Ateş adında bir oğlu olan, geçtiğimiz yıl turizmci Sezer Dermenci ile Maldivler'de nikah masasına oturan ünlü modacı, "Yeniden çocuk sahibi olmak ister misiniz?" sorusunu dikkat çeken bir cevap verdi.

"SAVAŞ VAR"

Sert, "Ben Sezer’e 10 tane çocuk veririm. Seviyorum kocamı. Onunla beraber güzel bir anne baba olabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu dünya biraz karışık, yarın ne olacak bilmiyorum. Bu dönemde savaş var, ekonomik durumlar var, her şey var. Korkuyorum virüsler, pandemiler bilemiyorum.” şeklinde konuştu.