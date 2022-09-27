İvana Sert, tatile doymadı

Bütün yaz tatil yapan İvana Sert, şimdi de Yunanistan'a gitti.

1,5 yıllık birlikteliklerinin ardından Sezer Demirci ile geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde Maldivler'de evlenen İvana Sert, yaz başından beri Çeşme, Urla, Marmaris, Fethiye gezdi durdu.

Yunanistan'a gitti

Denize ve güneşe doymayan Sert, şimdi de Yunanistan'a gitti.

İvana şimdi de eşi Sezer Demirci ile komşuda tatilde. Ünlü modacı, “Yaz hiç bitmesin istiyorum.” diyor.