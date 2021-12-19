Ivana Sert ve Sezer Dermenci evlendi

Modacı Ivana Sert ile uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Sezer Dermenci, önceki gün Maldivler'de dünyaevine girdi.

Türkiye’nin önde gelen modacılarından Ivana Sert, bir süredir aşk yaşadığı iş adamı sevgilisi Sezer Dermenci ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.

Çift, önceki gün Maldivler'de hayatlarını birleştirdi.

ANNESİ VE OĞLU DA YANINDAYDI

Sade bir törenle mutluluğa “Evet” diyen ikiliyi, mutlu günlerinde modacının annesi ve oğlu Ateş de yalnız bırakmadı.

Düğüne dair birkaç kare sosyal medyaya düştü.

NAFAKASINA YÜZDE 300 ZAM İSTEDİ

42 yaşındaki modacı, iş adamı Yurdal Sert ile evliliğini 7 yıl önce bitirmişti.

Sert, velayeti kendisinde olan oğlu Ateş'in nafakasının artırılması için dava açmıştı.

Ivana Sert, eski eşinin ödediği 5 bin TL'lik nafakanın, oğlu Ateş'in eğitim masraflarına yetmediği için yüzde 300 zam yapılmasını istemişti.

“BU SENİN EVLADIN, ÇOCUK SENİN YANİ”

Sert, eski eşinin “İşlerim yolunda gitmiyor” şeklindeki savunmasıyla ilgili ise “Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız. Ben az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin yani. Ben çocuğum için çalışıyorum ömrümü veriyorum, herkes de böyle yapmalı bence. Baba olarak değerlendirsinler bu konuyu, eşine vermiyorsun zaten nafakayı çocuk için veriyorsun.” demişti.